Organik diye satılıyordu… Yoğurdun içinden bakın ne çıktı: “İade edin”

Almanya’da Oekodorf Brodowin markasına ait organik yoğurtlar hakkında önemli bir uyarı yapıldı.
Yapılan rutin incelemeler sırasında bazı yoğurt paketlerinin içinde cam parçalarına rastlandı.
Bu durum, tüketiciler için ciddi yaralanma ve boğulma riski oluşturuyor.
İADE EDİN ÇAĞRISI YAPILDI
Yetkililer, böyle yabancı cisim içeren gıda ürünlerinin hızla geri çağrılması gerektiğini vurgularken, ürünü satın alanların sağlıklarını riske atmamak için ürünleri iade etmeleri çağrısında bulundu.
Ayrıca, cam parçası nedeniyle yaralanma yaşayan kişilerin acilen tıbbi müdahale alması önerildi.
Tüketicilerin, yiyeceklerdeki olası tehlikeleri göz ardı etmemeleri ve yetkililerin çağrılarına kulak vermeleri önem taşıyor.