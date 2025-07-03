Organik diye satılıyordu… Yoğurdun içinden bakın ne çıktı: “İade edin” Almanya’da organik etiketiyle satışa sunulan 500 gramlık yoğurt, sağlık otoritelerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemeler sonucu ürünün ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği tespit edilince yetkililer tüketicilere "iade edin" uyarısında bulundu.