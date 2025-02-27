Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Oscar Ödülleri, her yıl sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak büyük bir heyecanla bekleniyor.

1929'dan bu yana düzenlenen bu ödül töreni, yılın en başarılı filmlerini, yönetmenlerini, oyuncularını ve diğer sinema profesyonellerini onurlandırıyor.

97. Akademi Ödülleri Mart ayında sahiplerini bulacak ve dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenecek.

Bu yılın sunuculuğunu, Emmy ödüllü komedyen Conan O'Brien ilk kez üstlenecek.

Peki, Oscar 2025 töreni ne zaman, nerede ve hangi platformda yayınlanacak? İşte detaylar...

Oscar ödül töreni ne zaman?

97. Akademi Ödülleri (Oscar Ödül Töreni), 2 Mart 2025 Pazar gününü 3 Mart 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleştirilecektir.

Türkiye saatiyle kırmızı halı yayını saat 02:30'da başlayacak, ödül töreni ise saat 03:00'te başlayacaktır. Tören, Türkiye'de sadece Disney+ platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

En İyi Film kategorisinde yarışacak 10 film şunlardır:

- Anora

- The Brutalist

- A Complete Unknown

- Conclave

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- I'm Still Here

- Nickel Boys

- The Substance

- Wicked