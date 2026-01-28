Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu? Kaç yılında devlet oldu? Osmanlı'nın kuruluşu...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, Çarşamba günü 20.00'de yayınlanan yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıracak tarihi bir dönüm noktasına sahne oluyor.

Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünden yayınlanan ön izleme, Orhan Gazi'nin sultanlığının cihan nezdinde tasdik edilişini güçlü sahnelerle gözler önüne seriyor.

Bursa'nın fethi törenine Halife'nin elçisinin gelişini ve ilk mehteri de içeriyor.

Diziyi takip edenler, aynı zamanda "Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu", "Osmanlı ne zaman devlet oldu", "Osmanlı kaç yılında ilan edildi" gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte, Osmanlı'nın kuruluşu hakkında bilgiler...

OSMANLI DEVLETİ NE ZAMAN KURULDU

Osmanlı Devleti, 1299 yılında kurulmuştur. Bu tarih, Osman Gazi’nin bağımsızlığını ilan ettiği ve artık Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı bir uç beyliği olmaktan çıktığı yıl olarak kabul edilir.

OSMANLI NE ZAMAN DEVLET OLDU

Osmanlı Beyliği, 13. yüzyılın sonlarında, özellikle 1299’dan itibaren fiilen bir devlet hâline gelmiştir.

OSMANLI DEVLETİ NASIL KURULDU

Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den edindiği devlet adamlığı tecrübesi ve adalet anlayışıyla bir devre mührünü vuran Osmanlı'nın temellerini attı.

Askeri becerisi de yüksek olan Osman Gazi, küçük bir uç beyliği iken zamanla evrensel devletlerden biri haline gelen, büyük bir coğrafya üzerinde tek hanedana dayalı en uzun süre devamlılık gösteren devlete ismini verdi.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir parçası olarak yaklaşık 20 yıl Söğüt ve Domaniç bölgesinde yaşamını idame ettiren Kayı Boyu'na beylik yapan Osman Gazi, kayıtlardaki ilk zaferini İnegöl tekfuruna karşı 1286'da aldı.

Osman Gazi, 1288'de Eskişehir yakınındaki Karacahisar Kalesi'ni kuşatarak almayı başardı. Böylece hakimiyet alanı Eskişehir'den Söğüt'e kadar uzanan Osman Gazi, 1298-1299'da Yenişehir'i imar etti.

Doğu Roma (Bizans) Ordusuna karşı ilk zaferini 1302'de Koyunhisar Savaşı'nda kazanan Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Devleti, 14'üncü yüzyılın ilk çeyreğinde yeni fetihlerle topraklarını genişletti.