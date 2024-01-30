Osmanlı padişahlarının sırrı ortaya çıktı! Cinsel gücünüz o baharatla arşa çıkacak… Osmanlı’da padişahlara yedirilen o mucize baharatta yok yok. Cinsel gücü arttırmadaki etkisi de azımsanmayacak cinsten. İşte, o baharat ve etkileri…

ensonhaber.com

O baharat Osmanlı döneminde hem padişahlara hem de cariyelere halvet öncesi cinsel güçlerini arttırdığı için sıkça veriliyordu.

Cinsel gücü arttırmada etkili olan darülfülfül aynı zamanda mesir macunu yapımında da kullanılan ana maddeler arasında yer alıyor.

Halk arasında etkisi cinsel gücü arttırıcı besinler arasından en çok bilenen mesir macununun yapımında kullanılan darülfülfül baharatı aynı zamanda uzun biber adıyla da biliniyor.

Darülfülfül de yok yok…

Sıkça cinsel güç arttırıcı olarak kullanılan bu baharatın mahareti bununla da sınırlı değil. Enfeksiyonların giderilmesinde de oldukça etkili olan darülfülfül, yüksek oranda vitamin ve fenol içerdiğinden bağışıklık sistemini koruyucu etkisi de vardır.

Özellikle de soğuk algınlığında çay olarak tüketildiğinde, vücut ısısını arttırarak toksin maddelerin vücuttan ter yoluyla atılmasına olanak tanır.

İştahsız çocuklar içinde etkili…

İştah arttırıcı özelliği de oldukça fazla olan darülfülfül, özellikle iştahsızlık çeken çocuklarda bal ile karıştırılarak tüketildiği taktirde iştah açıcı olarakta etkisini gösterir.

Sindirimi kolaylaştırır…

Sindirim sistemine faydalı etkileriyle de fazlasıyla ön plana çıkan darülfülfül, sindirimi zor besinlerin hazmını kolaylaştırır, gaz oluşumunu önler ve oluşan gazları söktürür. Mide şişkinliğini de önleyerek refllü oluşumuna karşı vücudu korur.

Aynı zamanda mide ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi edici etkiye sahip olan bitki, idrar söktürücü özelliği ile toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.