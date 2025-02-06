Otelciler böyle yapıyor; Sifon haznesine yumuşatıcı dökün, bakın neler olacak...

Yağmur Uçar

Bir otele gittiğimizde odaya girer girmez "nasıl bu kadar temiz oluyor" diye düşünürüz.

Otelciler, ciddi temizlik sırları saklıyor...

Bir tanesi ise sosyal medyada ifşa oldu; oldukça da basit!

Sifon haznesine 1 kapak yumuşatıcı eklemenin etkisi, duyanları şoke ediyor.

DENEYİN GÖRÜN

Yumuşatıcı, özellikle yıkama sırasında çamaşırlara hoş bir koku verir. Bu koku sifon haznesinden geçtiğinde, banyoda veya tuvalette hoş bir parfüm etkisi yaratabilir.

Aynı zamanda suyun sertliğini azaltarak daha yumuşak bir temizlik sağlayabilir.

Sifona yumuşatıcı eklemek, su haznesinde birikmiş olan kireç veya mineralleri çözmeye yardımcı olabilir.