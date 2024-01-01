Otobüs yolculuğu yapacak olacaklar dikkat! Yeni düzenleme devrede… 2024 yılının gelmesiyle birlikte şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı. Otobüs bileti alanlar dikkat…

ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında şehirler arası otobüslerde yeni uygulamalar 1 Ocak itibariyle devreye alındı.

Yeni düzenleme kapsamında, araç takip cihazı kullanımı başladı. Bununla birlikte, aracın hızı, şoförlerin dinlenip dinlenmediği, yolcu indirip bindirme işlemleri ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşaması durumundan sorunların tespiti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sıkı denetimler yapılacak.

Kurallara uymayanlara ceza…

Yeni uygulamalar kapsamında, düzenlemelere uymayan firmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ceza kesilecek.

Yeni uygulanacak olan sistem için değerlendirmelerde bulunan şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." İfadelerini kullandı.