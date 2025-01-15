Otomobilde taksit sayıları 2025: Hangi otomobile kaç taksit yapılır? 12, 24 ve 36 ay taksitli modeller...

Yağmur Dinç

Ticaret Bakanlığı geçen günlerde cep telefonu ve araç satışlarında taksit uygulamasında güncellemeye gitti.

Bakanlık, vade ve tutar sınırlarına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre değişiklik yaptı.

Taşıt alımlarında taksit sürelerinde fatura değerine göre kademeli bir sistem getirildi.

Buna göre, araçlar belirlenen kriterler aralığında 12,24 ve 36 ay taksitle alınabilecek.

Peki; 12 ay taksitle hangi araçlar alınır? 24 ay taksitle hangi otomobiller alınabilir? 36 ay taksit yapılan otomobiller hangileri? İşte detaylar...

OTOMOBİLDE TAKSİT SAYILARI 2025

Fiyatı 400 bin lira ve altındaki araçlarda azami vade 48 olarak güncellendi.

Fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasında değişen araçlar için taksit sayısı azami 36 ay oldu. Fiat Topolino ile Citroen Ami alınabilir.

Fiyatı 800 bin lira ile 1,2 milyon lira arasında değişen araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek. Fiat Egea Sedan, Toyota Proace City Cargo, Hyundai i10, Opel Corsa, Dacia Sandero Stepway gibi...

Fiyatı 1,2 milyon ile 2 milyon lira arasında değişen araçlarda uygulanacak taksit sayısı ise en fazla 12 ay olacak. Seat Ibiza, Peugeout 208, Honda City, Togg T10X...

* Fiyatı 2 milyon lira ve üzerindeki araçlara ise taksit uygulanmayacak.