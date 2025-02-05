Otomobillerde döşeme renkleri bakın neye göre seçiliyormuş...

Yağmur Dinç

Otomobilde koltuk döşemeleri, hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir rol oynar.

Farklı renkler, araç iç mekanının genel havasını etkileyebilir.

Lüks araçlarda genellikle daha sofistike, sade ve zarif renkler tercih edilirken, spor otomobillerde enerjik ve cesur renkler daha fazla tercih edilebilir.

Peki; neden bazı araçlarda siyah tercih edilirken bazılarında ise bej tonlarına gidilir? Yanıtı sizi gerçekten şaşırtacak...

BİRÇOK AMACI VAR

Otomobil döşemelerindeki renkler, genellikle belirli bir mesaj iletmeyi amaçlar ve otomobilin tasarımı ile markanın hedef kitlesi üzerinde psikolojik bir etki yaratır.

Siyah, her zaman popüler ve şık bir tercihtir. Hem spor hem de lüks otomobillerde kullanılabilir.

Kırmızı, genellikle spor otomobillerde veya dinamik tasarımlarda tercih edilir. Hem heyecan verici hem de cesur bir seçimdir.

Açık renkler, iç mekanın daha geniş, temiz ve ferah görünmesini sağlar. Bu da özellikle üst segment araçlarda aranan bir özellik olabilir.

Bej ve benzeri tonlar, eski zamanlardan itibaren elit bir sınıfla ilişkilendirilmiştir, bu yüzden hala premium algısı yaratır.