Otomotiv üreticisi 600 bin aracını çağırdı! Motor sorunu yaşanıyor

Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden General Motors (GM), ABD'de büyük yankı uyandıran bir geri çağırma kararı aldı.

Şirket, 2021–2024 model yılları arasında üretilen yaklaşık 600 bin SUV ve kamyoneti, motor parçalarındaki potansiyel üretim hatası nedeniyle servise çağırıyor.

Geri çağırmanın merkezinde ise Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban ve Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL araçları ve 6.2 litrelik V8 benzinli motorlar yer alıyor. GM’nin açıklamasına göre, biyel kolu, motor yatağı ve krank mili gibi kritik motor parçalarında üretim hatası bulunma ihtimali var.

Bu durum, ciddi motor hasarına, hatta ani motor arızalarına yol açabiliyor. Şirket, bu soruna bağlı olarak şimdiye dek 12 kaza ve 12 yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

ARAÇLAR İNCELEME ALTINDA

Bu gelişmelerin ardından, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) da harekete geçti. Ocak ayında alınan kullanıcı şikayetlerinin ardından 877.710 adet GM aracı hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

NHTSA’nın sahadan topladığı veriler, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 28.102 olay motor arızasıyla ilişkilendirilirken, 14.332’si aracın aniden durması gibi hayati riskler taşıyan tahrik kaybı sorunlarını içeriyor.

GM, daha önce benzer şikayetlere yönelik üç ayrı iç soruşturma başlatmış, ancak “güvenlik riski yok” gerekçesiyle bu dosyaları kapatmıştı. Ancak son dönemde artan vaka sayısı ve kamuoyu baskısı şirketi geri çağırma kararı alınmasına neden oldu.