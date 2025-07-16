P1 belge süresi uzatıldı mı, cezası nedir? e-Devlet P1 Yetki Belgesi Başvuru Ekranı...

P1 Yetki Belgesi, Türkiye’de motokurye taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen resmi bir belge.

2025 Temmuz ayında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğiyle bu belge, motokurye sektörünü kayıt altına almak ve standartları yükseltmek amacıyla yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle özellikle motokuryelere ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Uraloğlu, "Motokuryeler ilk defa kayıt altına alınıyor. Sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, motokuryelere "P1 yetki belgesi" alma zorunluluğu getirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek. Ayrıca, kuryeler yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet portalından da alabilecekler."

Belge temini için son tarih 15 Temmuz olarak açıklanmıştı ancak sektördeki yoğunluk ve talepler sonrası sürenin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor.

Peki P1 belgesi için başvuru süresi uzatıldı mı? Motokuryeler için kayıt zorunluluğu son günü ne zaman? P1 belgesi nereden alınır? İşte bilgiler...

P1 YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR

e‑Devlet Üzerinden Online Başvuru

“Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru” modülü üzerinden

P1 tipi (en fazla 3 taşıtla faaliyet) seçilerek; Taşıt plakası ve ruhsat bilgileri girilerek kolayca başvuru yapılabilir.

e-Devlet’ten başvuranlara %5 ek indirim uygulanabilir.

Bölge Müdürlükleri / Şube Başvurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlükleri aracılığıyla da başvuru mümkündür.

Gerekli evraklar teslim edilerek belge bedeli yatırıldıktan sonra süreç tamamlanabilir.

P1 YETKİ BELGESİ SÜRESİ UZATILDI MI 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motokuryelerin P1 Yetki Belgesi ve SRC Belgesi almaları için 1 yıllık bir geçiş süresi tanımıştı.

15 Mayıs 2025’te yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, bu belgelerin alınması için son tarih 15 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti.

Konuyla ilgili "süre uzatıldı" açıklaması henüz gelmedi.