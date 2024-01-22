Pamukkale ne ki! Tatilcilerin yeni gözdesi: O şehrin suyu adeta şifa saçıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gizli bir doğal hazine keşfedildi: Hisaralan Termal Turizm Bölgesi.
Jeotermal suyun doğal yöntemlerle yeryüzüne çıkışının görüldüğü ender yerlerden biri olarak bilinen bu bölge, kaynak sularıyla oluşan travertenlerle adeta bir doğa harikası haline geliyor.
İda Madra Jeoparkı
Balıkesir’in tamamını, Çanakkale'nin Ayvacık ile Ezine ilçeleriyle İzmir’in Bergama ilçesini kapsayan bu eşsiz jeopark, doğa tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyor.
Özellikle Sındırgı Hisaralan Köyü'nde yer alan bölge, termal suyun yer altından yer yüzüne çıkışını görmek isteyenler için ideal bir nokta haline geliyor.
Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alan, kaya görüntüsünde olup yer altı sularında yer alan minerallerden oluşan yüzlerce yıllık dikitler, özellikle yabancı turistler ve jeoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Bölgedeki bu eşsiz doğa oluşumları, Türkiye'nin doğal zenginliklerine yeni bir perspektif katıyor.
Hisaralan termal suyu bakın nelere iyi geliyor
İda Madra Jeoparkı'nda bulunan termal sular, kaplıca tedavilerinin sağlık üzerindeki genel faydaları ile dikkat çekiyor.
Bu termal suların jeoparktaki topraktan çıktığı ve sıcaklığının 100 dereceye kadar ulaştığı bölgede, termal oteller ise çeşitli hastalıkların tedavi sürecine uygun bir çözüm sunuyor.
Kaplıca sularının genel faydaları arasında ağrılı hastalıklar, romatizma, nevralji, nefrit ve kadın hastalıklarına iyi gelme özellikleri öne çıkıyor.
İda Madra Jeoparkı'ndaki termal sular, bu sağlık sorunlarına çare olabilecek doğal bir terapi imkanı sunuyor.