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Pamukkale ne ki! Tatilcilerin yeni gözdesi: O şehrin suyu adeta şifa saçıyor

Pamukkale ne ki! Tatilcilerin yeni gözdesi: O şehrin suyu adeta şifa saçıyor Balıkesir, Türkiye'nin gizli kalmış doğal hazinelerinden birini barındırıyor: Türkiye'nin tek yaşayan dikitleri. Bu benzersiz yer, görenleri adeta Pamukkale'yi anımsatıyor. Ayrıca, suyunun şifalı özellikleriyle de ünlü olan bölge, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek gözde destinasyon haline geldi.