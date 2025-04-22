Panathinaikos - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague play off

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THY EuroLeague’de play-off turu başlıyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, adını Final Four’a yazdırabilmek için büyük bir mücadeleye çıkıyor. Rakip ise Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos AKTOR.

Bu sezon play-off biletini son haftalarda garantileyen Anadolu Efes, zorlu Atina deplasmanında sürpriz arayacak.

Panathinaikos’un başında ise Türk basketbolunun efsane koçlarından Ergin Ataman var.

Anadolu Efes’i iki kez EuroLeague şampiyonluğuna taşıyan Ataman, bu kez eski takımına karşı kendi evinde avantaj peşinde olacak.

Basketbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Anadolu Efes, 22 Nisan Salı günü Yunan devi Panathinaikos AKTOR’un konuğu olacak.

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, TSİ 21.30'da OAKA Spor Salonu'nda oynanacak ve mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.