Papara yasaklandı mı, ne zaman açılacak? Kayyum atandı! Papara sahipleri...

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Papara ne zaman açılacak merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi gözaltına alındı.

Şirkete kayyum atanmasının ardından Papara uygulamasına erişim sağlanamamaya başladı, kullanıcılar işlem yaparken hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Soruşturmada, Papara’nın yasadışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddia ediliyor.

PPR Holding A.Ş. dahil 10 şirkete el konulurken, çok sayıda araç, tekne ve gayrimenkul de dahil olmak üzere varlıklara el koyma tedbiri uygulandı.

Kullanıcılar, uygulamanın ne zaman normale döneceğini merak ediyor.

Peki; Papara yasaklandı mı, açılacak mı? Papara ne zaman açılacak? İşte bilgiler...

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara’nın ne zaman yeniden erişime açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uygulama tamamen kapanmadı, ancak 27 Mayıs 2025’ten itibaren uygulamaya erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Kullanıcılar, “İçerikler yüklenirken hata oluştu” veya “Lütfen bir saat sonra tekrar deneyin” gibi mesajlarla karşılaşıyor.