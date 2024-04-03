Pas lekelerine patatesli çözüm! Süngeri de teli de rafa kaldırıyor, pas lekeleri su gibi akıp gidiyor… Zaman içerisinde özellikle de banyoda pas lekeleri oluşur. Bu lekeler hem görüntü hem de hijyen açısından olumsuz etkiler verir. İşte pas lekelerini su gibi akıp götürecek patates yöntemi…

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Pas lekeleri su ile temasın olduğu her yerde meydana gelebiliyor. En sık denk gelinen alanlar ise banyo ve tuvaletler oluyor.

Bu lekelerin oluşmaması içinde sıkça temizleme oldukça önemli bir yer tutuyor. Her ne kadar sık aralıklarla temizleseniz de pas lekelerinin önüne geçemiyorsanız sizi sünger ya da telle ovalama derdinden kurtaracak farklı yöntemlerde bulunuyor.

Kimyasal herhangi bir ürün kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle de temizleyebileceğiniz pas lekeleri için bu yöntem oldukça basit.

Hemen her evde mutlaka bulunan patates yardımı ile pas lekelerinin kökünü kazıyacaksınız.

Patatesi üzerine bir tutam ekleyin…

Pas lekelerini temizlemek için çeşitli alternatif yollar vardır. Bu yollardan en basiti ise patates ve tuz birleşiminden ortaya çıkıyor.

Pas lekelerinin kökünü kazımak için yapmanız gereken tek şey bir patatesi ikiye bölüp üzerine tuz ilave etmek.

Ardından kesik yüzeyi ile pas lekelerini ovalamaya başlayın. Bunun için ilk etapta sünger veya beze dahi ihtiyacınız olmayacak. Patatesin nişasta içeriği, pas lekelerini temizlemeye yardımcı olacak ve pas lekelerinden kolaylıkla kurtulmanıza olanak sağlayacak.