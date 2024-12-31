Pasaport ücretleri 2025: 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık pasaport ücreti ne kadar oldu?

Haber Merkezi

Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen pasaport harç ücretleri, 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında arttı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu artış oranı ile birlikte, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık ve 3 yıl ve üzeri pasaport harçlarının güncel fiyatları belli oldu.

Yurtdışına çıkmayı planlayanlar, pasaport yenilemek veya yeni pasaport almak isteyenler bu yeni ücret tarifesini yakından takip ediyor.

İşte, 2025 için belirlenen güncel pasaport harçları ve detaylar...

2025 PASAPORT ÜCRETLERİ

6 aylık pasaport harcı: 1639 liradan 2 bin 351 liraya,

1 yıllık pasaport harcı: 2 bin 397 liradan 2 bin 439 liraya,

2 yıllık pasaport harcı: 3 bin 923 liradan 5 bin 644 liraya,

3 yıllık pasaport harcı: 5 bin 558 liradan 8 bin 12 liraya,

10 yıllık pasaport harcı: 7 bin 833 liradan 11 bin 281 liraya,

Pasaport defter bedeli: 790 liradan 1137 liraya yükseldi.