Pasaportsuz gidilen ülkeler 2025: Sadece kimlik yetiyor

Haber Merkezi

Pasaport yerine sadece kimlik ile seyahat edilebilen ülkeler, tatil planı yapanlar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Özellikle vize işlemleri ve pasaport yenileme gibi süreçlerden kurtulmak isteyen tatilciler, bu avantajı değerlendirebilirler.

Kimlikle yapılan tatiller, hem iş seyahati hem de kısa süreli tatil planları için ideal bir seçenek sunuyor.

Özellikle yoğun iş temposundan kısa bir kaçamak yapmak isteyenler için bu tür ülkeler, keyifli ve stressiz bir tatil deneyimi sunabilir.

İşte sadece kimlikle gidebileceğiniz ülkeler:

KİMLİKLE GİDİLECEK ÜLKELER 2025

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Ukrayna

Gürcistan

Azerbaycan

Moldova

Bosna Hersek ve Sırbistan’a da yakın zamanda kimlikle seyahat edilebilmesi bekleniyor.