Paskalya Bayramı ne zaman kutlanacak? 2025 Paskalya tarihi..

Yağmur Uçar

Paskalya, İsa'nın çarmıha gerilmesinin üçüncü günü, ölümünden sonra hayata dönmesi olarak kabul edilir.

Hristiyan inancına göre, Paskalya, ölümün ve günahın yenilgiye uğradığını, yaşamın ve umudun galip geldiğini simgeler.

Kutlamalar, ibadetler, dua ve çeşitli geleneklerle yapılır. Özellikle yumurtalar, yeniden doğuşu ve yaşamı simgeler.

2025 yılı Paskalya tarihi de merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki; Paskalya Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte tarihi...

PASKALYA NE ZAMAN 2025

2025 yılı için Paskalya, 20 Nisan tarihine denk gelmektedir. Bu tarih, Hristiyan takvimine göre İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Günü olarak belirlenmiştir.

Hristiyanlar, Paskalya sabahı kiliseye gider.

Kilisede, İsa'nın dirilişi için özel bir ayin düzenlenir. Bu ayinler genellikle gece yarısı başlar ve Paskalya Günü’ne kadar devam eder.

PASKALYA YUMURTASININ ANLAMI

Diriliş ve Yeniden Doğuş: İsa'nın mezardan dirilişi, hayatın sonsuzluğu ve ölümün yenilgisiyle ilişkilendirilir. Yumurtanın kabuğunun kırılması, ölümün ve karanlığın sona erip, hayatın ve ışığın yeniden doğmasını simgeler.

Yenilik ve Umut: Yumurtaların içindeki yeni yaşam, Paskalya'nın ruhunu yansıtır. İsa'nın dirilişi, inananlar için umut ve yenilik anlamına gelir.

Bereket ve Bolluk: Eski kültürlerde yumurtalar bereketin, bolluğun ve doğanın döngüsünün simgesiydi. Paskalya'da yumurta, bu unsurların Hristiyan inancındaki yansıması olarak kabul edilir.