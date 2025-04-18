Paskalya nedir, neden kutlanır? 2025 Paskalya Bayramı ne zaman?

Hüseyin Topuz

Paskalya Bayramı, Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü gün dirildiğine inanılan günü simgeler.

Bu nedenle Hristiyan inancında dirilişin, umut ve yeniden doğuşun simgesidir.

Her yıl farklı bir tarihte kutlanan Paskalya, ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen pazar gününe denk gelir.

Bu hesaplama yüzünden her yıl tarihi değişmektedir. Paskalya öncesindeki hafta "Kutsal Hafta" olarak anılır ve bu dönemde birçok kilisede özel ayinler düzenlenir.

Paskalya günü ise kiliselerde sabah erken saatlerde yapılan ayinlerle başlar, insanlar birbirlerine “Mesih Dirildi” diyerek kutlama yapar.

Bazı ülkelerde çocuklar için yumurta boyama ve yumurta avı gibi eğlenceli etkinlikler de düzenlenir. Paskalya yumurtası ise yaşamın ve dirilişin simgesi olarak kabul edilir.

Peki, 2025 Paskalya Bayramı ne zaman? İşte yanıtı...

2025 Paskalya Bayramı ne zaman?

Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya, 2025 yılında 20 Nisan Pazar günü kutlanacak.