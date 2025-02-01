Paslı kapı kolunu onunla ovalayın, yeni takılmış gibi yapın...

Yağmur Dinç

Kapı kollarının dış yüzeyine uygulanan koruyucu kaplama zamanla aşınabilir veya hasar görebilir. Bu durumda, metal yüzey doğrudan hava ve nemle temas eder ve paslanma başlar.

Paslı kapı kolları, hoşunuza gitmeyebilir...

Temizlik uzmanlarının yöntemi ile kapı kollarını parlatmaya hazır mısınız?

Kapı kollarını düzenli olarak temizlemek, paslanmayı önlemeye yardımcı olabilir. Özellikle nemli hava koşullarında, temiz ve kuru tutmak önemlidir.

İşte pırıl pırıl yapacak olan o yöntem...

PASI SÖKÜP ATIN

Bir limonu ikiye kesip, üzerine tuz serpin. Ardından bu limonla paslı kısımları ovun. Asidik yapısı pası çözer, tuz ise ovalama gücü sağlar.

Temizledikten sonra, pasın geri gelmesini önlemek için kapı kollarına pas önleyici sprey veya ince bir yağ tabakası sürebilirsiniz.