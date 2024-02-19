Passolig devri tarih oluyor! Maç biletleri için satış kanalı değişiyor… Kulüpler birliğinden milyonlarca taraftarı ilgilendiren bir açıklama geldi. Passolig devri kapanıyor, biletler artık passolig üzerinden alınamayacak. İşte, tüm detaylar…

ensonhaber.com

Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Vakıf, elektronik bilet satışı için gelecek dönemde organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalar ile görüşme kararı alığını bildirdi.

Yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilecek...

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ise, "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur." İfadelerine yer verildi.