Şevval ayı tarihleri 2026: 6 gün orucu günleri ve faziletleri

Ramazan ayının ardından başlayan Şevval ayı, ibadetlerini devam ettirmek isteyen Müslümanlar için önem arz ediyor.

Ramazan orucunun ardından tutulan ve büyük sevapla müjdelenen Şevval orucunun hangi günlerde tutulacağını ve faziletleri araştırılıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de yer alan Şevval orucu, Ramazan’dan sonra altı gün tutulması tavsiye edilen nafile ibadetler arasında bulunuyor. Bu orucu tutanların, yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağı ifade ediliyor.

Peki, Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulacak? İşte, 2026 yılı Şevval orucu günleri ve faziletlerine dair merak edilen detaylar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre Ramazan Ayının bitimiyle birlikte Şevval Ayı, 20 Mart tarihinde başlayacak ve 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

ŞEVVAL ORUCU TARİHLERİ

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehap yani faziletlidir.

Hz. Peygamber (sav), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

FAZİLETLERİ

Bir aylık Ramazan orucundan sonra Şevvâl’de de altı gün oruç tutarak orucunu otuz altıya çıkaran kimse, tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap almaktadır.

Ramazan’daki ibadet alışkanlığının devamını sağlar.

Nefsi terbiye etmeye katkı sunar.

Büyük sevap ve manevi kazanç sağlar.

Farz ibadetlerdeki eksikliklerin telafisine vesile olur.