Peygamber efendimizin sevdiği tatlı! İşte tok tutan 'Sahine tatlısı' tarifi...

Hüseyin Topuz

Sahine tatlısı, tarih boyunca özellikle Orta Doğu ve Anadolu mutfağında yer edinmiş besleyici ve tok tutan bir lezzettir.

Sahine tatlısı Peygamber efendimizin en sevdiği tatlılar arasında olan ve genellikle ramazan ayında tüketilen bir tatlıdır.

Ramazan ayında en çok araştırılan ve yapılan tatlılardan olan Sahine tatlısının tarifini sizler için derledik.

İşte, sahine tatlısı tarifi...

Gerekli malzemeler

- 1 çay bardağı çifte kavrulmuş tahin

- 1 çay bardağı süzme bal

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı çiğ susam

Hazırlanışı

İlk adım olarak tereyağınızı buzdolabından yaklaşık yarım saat önce çıkarmanız gerekiyor. Bu, tereyağının tahinle daha kolay birleşmesini sağlayacaktır.

Tahin ve bal ölçüleri kesinlikle dengede olmalıdır. Eğer kullandığınız tahin beyaz ise, bal miktarını azaltmanızı tavsiye ederiz.

Tereyağını iyice çırpmak için bir tel çırpıcı kullanın. Ardından içine tahin ve balı ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Bu aşamada, tereyağının içindeki diğer malzemelerin görünmemesi önemlidir.

Karışım kıvamını alıp fıstık ezmesi gibi bir dokuya ulaştığında, hazırladığınız lezzeti servis edeceğiniz tabağa alabilirsiniz.

Son olarak çiğ susamları hafifçe kavurduktan sonra hazırladığınız tatlının üzerine serpiştirin. Afiyet olsun...