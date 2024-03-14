Peynir tabağını onunla silin, küfe son verin… Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çabuk küflenen bir besindir. Buzdolabında saklanmasına rağmen kolayca bozulabilen peyniri küften uzak tutmak için tabağını onunla silmeniz yeterli oluyor. İşte, peynirin küflenmesini engelleyen o yöntem…

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Kahvaltı sofraların baş tacı olan sağlık için faydaları saymakla bitmeyen peynir her ne kadar buzdolabında saklanıyor olsa da küflenmekten kurtulamaz.

Kısa süre içinde küflenme sorunu ile yüz yüze kalan peynirlerin raf ömrünü uzatacak çeşitli yöntemler bulunur.

Uygulanması oldukça basit olan bu yöntemler arasında her evde bulunan ve oldukça pratik olan o yöntem ile peynirlerinizin raf ömrünü uzatacak küf nedir bilmeyeceksiniz.

Peyniri küften kurtaran o yöntem…

Buzdolabında saklanmasına rağmen kolaylıkla küf sorunu ile karşı karşıya kalan peyniri bu sorundan kurtaracak basit ve pratik bu yöntem ile peynirlerinizin raf ömrünü uzatabileceksiniz.

Oldukça basit olan bu yöntemde peyniri sakladığınız kabı tuzlu su ile silerek güzelce temizleyin ve herhangi bir durulama işlemi yapmadan saklama işlemini gerçekleştirin.

Tuzlu su ile sildiğiniz kaplarda özellikle de kaşar peyniri gibi peynirlerinizi saklayarak, dayanma sürelerini uzatabilirsiniz.