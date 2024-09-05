Philadelphia Koridoru nedir, neden önemli? Philadelphia Koridoru nerede? İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Philadelphia Koridoru’nun önemine vurgu yaptı. İsrail için önem taşıyan Philadelphia Koridori nedir, nerede ve neden önemlidir? Detaylar haberimizde...

Editör: Yağmur Dinç

Mısır ile Gazze arasındaki sınır şeridi Philadelphia (Salahaddin) Koridoru, İsrail tarafından sık sık dile getiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 30 Aralık 2023 tarihinde düzenlediği basın toplantısında "Philadelphia Koridoru bizim elimizde ve kontrolümüzde olmalıdır. Bunun dışındaki hiçbir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir" demişti.

Philadelphia Koridoru ile ilgili detaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile rehine anlaşmasının bir an önce imzalanması yönündeki baskılar devam ederken 'Philadelphia Koridoru’nun önemine vurgu yaptı.

Bu kapsamda, koridorun konumu ve önemi bir kez daha merak uyandırdı.

Peki, Philadelphia Koridoru nedir ve neden önemli? Philadelphia Koridoru nerede? İşte harita konumu...

PHILADELPHIA KORİDORU NEDİR

Philadelphi Koridoru, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır boyunca yer alan, 14 km uzunluğunda dar bir kara şerididir.

"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinir.

Koridor; 14 buçuk kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

PHILADELPHIA KORİDORU ÖNEMİ

Mısır'ın Refah kentinde bulunan Philadelphia Koridoru, hem insani yardımların düzenlenmesi hem de bölgesel stratejik önem açısından kritik bir öneme sahip oldu.

Camp David Anlaşması ile belirlenen bu koridor, İsrail için bir tehdit olarak görülüyor.

Gazze'ye yardımların ulaşması ve halkın göç etmesi için ideal bir nokta olan Philadelphia Koridoru, İsrail'in güvenlik kaygıları nedeniyle tam kontrolünü istediği bir bölge haline geldi.

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