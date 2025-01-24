Yağmur Dinç

Pi Network, Stanford mezunları Nicolas Kokkalis, Chengdiao Fan ve Vince McPhillip tarafından geliştirilen bir dijital para birimi ve merkezi olmayan finans projesidir.

2019'dan beri geliştirilmekte olan proje, herkesin bir mobil uygulama aracılığıyla kripto para madenciliği yapabilmesi gerektiği varsayımı üzerine kurulmuştur.

2025 yılının ilk çeyreğinde “açık ağa” geçişinin beklendiği Pi Coin için uyarı geldi.

Pi Network Türkiye, X hesabından "KYC doğrulaması" hakkında paylaşım yaptı.

Pi Coin sahiplerinin, 31 Ocak'a kadar hesaplarını doğrulaması gerekiyor; aksi takdirde sahip olunan coinler silinecek.

Kimlik doğrulaması konusunda sorun yaşayanlar için ise izlenmesi gereken adımlar anlatıldı.

Yapılan paylaşımda, "“KYC sonucunuzun gecikmesi veya uzun bekleme süresi, tamamlamanız gereken eksik adımlardan kaynaklanıyor olabilir." denildi.

İşte KYC doğrulaması için adımlar...

Pİ NETWORK KYC DOĞRULAMASI 2025

Liveness kontrolü: Uygulamada karşınıza çıkan liveness (canlılık) kontrolü isteğini kabul edin. Net bir video çekmeye ve iyi ışık koşullarına dikkat edin.

Token Sözleşmesi: KYC sonucunu bekliyor olsanız bile bu sözleşmeyi imzalamak zorunludur.

Mainnet Checklist: Hesabınızın güvenliğini sağlayarak tüm kontrol listesini eksiksiz tamamlayın.

Bugün KYC uygulamanızı ve Mainnet Checklist’inizi kontrol edin, gerekli adımları tamamlayarak Mainnet geçişine hazır olun!