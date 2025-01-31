Pi Coin İçin Yeni Karar; Milyonlarca Kişi Bunu Bekliyordu...

Yağmur Dinç

Bitcoin madenciliği ile ilgilenenlerin dört gözle beklediği "Pi Coin" için yeni bir karar açıkladı.

2019'dan bu yana kazım yapılan projenin, 2025'te listeleneceği öngörülüyor. Bu kapsamda, kullanıcıların "KYC doğrulaması" yapması gerekiyor.

Pi Network Türkiye, son gün 31 olarak belirlenen KYC için son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre, Pi Network KYC Süresi üçüncü ve son kez uzatıldı.

ŞUBAT'A UZATILDI

Yapılan duyuruda, kullanıcılara uyarılar yer aldı. İşte o paylaşım;

"Pi Core Team, kimlik doğrulama (KYC) ve Mainnet’e geçiş süresini 28 Şubat 2025’e kadar uzattı!

Henüz KYC yapmayanlar için ek süre verildi. Pi’lerinizi kaybetmemek için bu fırsatı kaçırmayın!

Önemli: Açık ağ (Open Network), bu süreden önce ya da sonra açılabilir. KYC’nizi tamamlamanız, Pi’nizi güvence altına almanız için şart!

Son tarih: 28 Şubat 2025

Hemen KYC başvurunuzu yapın ve Mainnet Kontrol Listenizi tamamlayın!"