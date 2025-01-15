Pi Coin sahipleri dikkat: Yapmayan kaybedecek! Son gün 31 Ocak...

Yağmur Dinç

Pi Network tarafından geliştirilmiş olan bir kripto para çeşidi "Pi Coin", yatırımcısını heyecanlandırmaya başladı.

Pi Coin madenciliği yapanlar, 2019'dan beri piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyor.

2025'in ilk çeyreğinde listelenmesi beklenen Pi için zaman daralıyor.

Pi Network’un X hesabından yapılan uyarılarda, 31 Ocak 2025 son gün olarak ilan edildi.

Bu tarihe kadar KYC (kimlik doğrulama) yapmayanlar ve Mainnet geçişini sağlamayanlar, 6 aylık yuvarlanan pencerede çıkarılan Pi'lerin dışında kalan Pi’lerinin çoğunu kaybedecek.

Kullanıcıların onay alabilmek için canlılık kontrollerini tamamlamaları ve belirli bir token onayını imzalamaları gerekiyor.

SON 15 GÜN

Pi Network Türkiye tarafından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: