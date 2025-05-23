Pilot üniformalarının omuzlarında yer alan çizgiler bakın ne anlama geliyormuş…

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Hepimiz bir uçağa bindiğimizde kaptan pilotu veya yardımcı pilotu selamlayarak kokpit kapısından geçeriz.

Ancak çoğu yolcu, pilotların omuzlarında bulunan altın renkli çizgilerin ne anlama geldiğini fark etse bile, bu detayın ardındaki anlamı bilmez. Oysa bu ince detaylar, gökyüzünün profesyonelleri hakkında çok şey anlatıyor.

Uçuş güvenliğinin simgesi haline gelen pilot üniformaları, yalnızca şık bir kıyafet değil; aynı zamanda taşıdıkları rütbe ve sorumlulukların da bir göstergesi.

Pilotların omuzlarına işlenmiş altın çizgiler, tıpkı bir ordu mensubunun apoletleri gibi, kim olduklarını ve görevdeki rollerini anlatan semboller taşıyor. Bu çizgiler, pilotun eğitim düzeyinden uçuş sırasındaki yetki seviyesine kadar birçok bilgiyi yansıtıyor.

BAKIN BU ÇİZGİLER NELER ANLATIYORMUŞ

Son dönemde Emirates Havayolları'nın TikTok hesabında paylaşılan bir video, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Videoda bir Emirates pilotu, üniformalarda yer alan bu çizgilerin ne anlama geldiğini adım adım açıkladı. Açıklamalara göre:

1 çizgi: Hâlâ eğitim sürecinde olan pilot adayları için kullanılıyor.

2 çizgi: Yardımcı pilot ya da ikinci kaptan (First Officer) olarak görev yapan pilotları temsil ediyor.

3 çizgi: Kıdemli yardımcı pilotlar (Senior First Officer), yani uçuş deneyimi daha yüksek olan pilotlar bu rütbeyi taşıyor.

4 çizgi: En üst seviye olan kaptan pilotlara ait. Uçağın nihai sorumluluğu bu kişide bulunuyor.