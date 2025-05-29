Plakalarda yeni dönem: Haziran’da başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde taşıt plakalarında uzun yıllardır kullanılan iki harfli sistem tarihe karışıyor.

Trafikteki araç sayısındaki hızlı artış, mevcut plaka kombinasyonlarının yetersiz kalmasına neden oldu. Bu nedenle, üç harfli yeni plaka sistemi Haziran ayının ortasında yürürlüğe giriyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun onayladığı düzenlemeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni uygulamayla birlikte plakalar, “AA 001 A” formatında verilmeye başlanacak.

KARIŞIKLIPA KARŞI YENİ FORMAT

Haziran ayının ortasında yürürlüğe girecek yeni plaka sistemi, hem kombinasyon kapasitesini artıracak hem de olası karışıklıkları önleyecek şekilde tasarlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, plaka sistemine dair yeni düzenlemeyle ilgili kibrisgazetesi.com’a konuştu. Başlangıçta plaka formatı olarak “AAA 001” yapısının öngörüldüğünü belirten Arıklı, bu dizilimin Güney Kıbrıs’taki plakalarla benzerlik taşıması nedeniyle değiştirildiğini ifade etti. Yeni sistemde son harf rakamların ardından gelerek, format “AA 001 A” şeklini aldı.

Z SERİLERİNDE SONLARA GELİNDİ

Mevcut sistemde geçici plakalar “Z” harfiyle başlayan seriler üzerinden veriliyor. Şu an “ZS” serisi kullanılmakta olup, 28 Mayıs’ta “ZU” serisi için kura çekimi yapılacak.

Ancak “ZT” ve “ZZ” gibi bazı serilerin özel izinli araçlara ve zorunlu ziyaretçilere ayrılmış olması nedeniyle, geriye kalan birkaç seri kısa sürede tükenme riskiyle karşı karşıya.

ÜRETİCİLER VE SİSTEM HAZIR

Yeni sistemin sorunsuz şekilde devreye girmesi için gerekli teknik altyapının tamamlandığı bildirildi.

Plaka üretici firmalar hazırlıklarını bitirirken, Bakanlık tarafından tüm taraflara detaylı bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Erhan Arıklı, geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmasını beklemediklerini söyledi.