Plakası arabadan daha pahalı! Duyan şaşıp kalıyor bu fiyata plaka görülmüş şey değil… Bir arabadan daha pahalı bir plaka var desek, inanır mıydınız? Görenin yok artık dediği plakanın fiyatının yanında takılı olduğu arabanın esamesi bile okunmuyor. İşte, Dubai sokaklarında göreni şaşkına çeviren o plaka…

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Dünyanın en pahalı plakası, Dubai sokaklarında görüntülendi. Hem plaka hem araba özel plakalı çıktı.

Körfez ülkelerin enerji zengini olan Dubai, geçtiğimiz yıllarda adeta ultra zenginlere ait bir konaklama merkezine dönüştü.

Durum böyleyken Dubai sokaklarında belki de dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz birçok şeye tanıklık edebilmeniz mümkün hale geldi.

Dubai sokaklarında adeta cirit atan pahalı arabalar arasında öyle bir tanesi dahil oldu ki bu sefer araba değil plaka konuşuldu.

Plaka fiyatı arabayı solluyor…

Dubai sokaklarında sıkça rastlanılan, Rolls-Royce, Porshe, Ferrari, Bugatti ve Aston Martini gibi pahalı markalara ait olan arabalar bakanı dönüp bir daha baktıracak türdenken bu sefer şaşırtıcı olan araba değil arabada takılı olan plaka oldu.

Özel yapım araçlardan olan Mansory Rolls-Royce Cullian’ın sahibi aracına öyle bir plaka taktırdı ki arabanın fiyatı yanında sönük kaldı.

2023 yılında bir müzayedede satışa çıkarılan tamı tamına 55 milyon AED'ye (450 trilyon TL) mal olan 'P 7' plaka, özel yapım turkuaz Rolls Royce'un üzerinde görüldü.

Nisan 2023'te Emirates Auction LLC tarafından düzenlenen bir açık artırmada satılan "P 7" plaka, en pahalı araç plakası olarak Guinness Dünya Rekorları arasına girdi.

Ayrıca, Dubai Emiri'nin küresel gıda yardımı girişimi olan "Bir Milyar Öğün Bağışı" adına açık artırmada satılan araç, kısa bir süre önce trafikte "AA - 8" plakasıyla görülmüştü. Ancak, bu plakanın "P 7" plakasına göre çok daha ucuz olduğu belirtildi. "AA - 8" özel plakasının fiyatı sadece 420 milyon TL olarak açıklandı.