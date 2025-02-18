Plakası servet kazandırdı! Tamı tamına 66 milyon liraya satıldı

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Hong Kong'da düzenlenen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırması bu yılda sosyal medyanın odağı olmayı başardı. Ay Yeni Yılı kapsamında düzenlenen açık artırmasında nadir bulunan tek harfli bir plaka rekor fiyata alıcı buldu.

Yalnızca "S" harfinden ibaret olan plaka, 5 bin Hong Kong doları ile başladığı satış serüvenini dudak uçuklatan bir rakamla sonlandırdı.

Büyük bir ilgiyle karşılaşan plaka açık artırma boyunca verilen tekliflerin ardından 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) karşılığında satıldı.

SUPERMAN İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Yalnızca “S” harfi bulunan bir plakanın bu kadar yüksek fiyata satılmasının ardındaki neden ise duyanları şaşkına çevirdi.. Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management’a göre, "S" harfi, Superman ile ilişkilendirildiği için büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Plaka sahibi şirket, plakanın en fazla 10 milyon Hong Kong dolarına satılmasını beklerken, sonuç beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

Aynı açık artırmada "88" numaralı plaka da büyük ilgi gördü. Çin kültüründe 8 rakamı "zenginlik" anlamına geldiği için yoğun teklif savaşlarının ardından 11,4 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 53 milyon TL) karşılığında alıcı buldu.