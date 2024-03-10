Pofur pofur Ramazan pidesi! Bu tarifi yapın, fırına uğramayın...

Ramazan'ın sıcak lezzeti pide, sofraların olmazsa olmazıdır.
Ramazan pidesi, normal ekmekten farklı olarak yumuşak bir dokuya ve hafif bir tada sahiptir.
Geleneksel olarak Ramazan pidesi, hamurunun üzerine susam veya çörek otu serpilerek pişirilir.
Ramazan pidesi genellikle Ramazan ayının ilk gününden iftar zamanına kadar fırınlarda özel olarak hazırlanır ve satılır.
Pidesini evde yapmak isteyenler malzemeleri ve tarifini araştırıyor.
İşte çıtır çıtır ve kabarık Ramazan pidesi yapılışı...
Malzemeler:
500 gram ekmek unu
1 paket instant maya veya 20 gram yaş maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yaklaşık 1,5 su bardağı ılık su
Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
Çörek otu veya susam (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Unu geniş bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açın.
Ortasına mayayı koyun. Üzerine şekeri serpin ve maya eriyinceye kadar karıştırın.
Sıvı yağ ve tuzu ilave edin.
Yavaş yavaş ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmelisiniz.
Hamuru, üzerini örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.
Mayalanan hamuru tezgaha alın ve yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Üzerlerine hafifçe bastırarak şekil verin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. İsteğe bağlı olarak çörek otu veya susam serpebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirme süresi gerekebilir.
Fırından çıkardıktan sonra bir bezle üzerini örtüp, ılımaya bırakın.
Afiyet olsun! Hazırladığınız Ramazan pidesi sıcak olarak servis edilebilir.