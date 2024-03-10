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Pofur pofur Ramazan pidesi! Bu tarifi yapın, fırına uğramayın...

Pofur pofur Ramazan pidesi! Bu tarifi yapın, fırına uğramayın... Ramazan ayının simge lezzeti olan çıtır çıtır ve kabarık Ramazan pidesi, bu yıl 15 lira olarak belirlendi. Hem parası cebinde kalsın hem de daha sağlıklı olsun isteyenler için pide tarifi haberimizde...