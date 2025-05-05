Polislerin durdurdukları araçların arkasına dokunmasının sebebi bakın neymiş

Hüseyin Topuz

Özellikle ABD'de polis memurlarının durdurdukları araçların arka kısmına dokunması, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu hareketin aslında oldukça önemli bir güvenlik protokolünün parçası olduğu ortaya çıktı.

Polislerin durdurdukları aracın bagaj kapağına veya arka kısmına hafifçe dokunmasının iki temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, bu dokunuş sayesinde polis memuru, aracın bagajında saklanan bir tehlike unsuru olup olmadığını kontrol ediyor.

Özellikle geçmişte yaşanan bazı olaylarda, araç bagajlarında gizlenen suç unsurları veya kişilerin bulunduğu vakalar göz önünde bulundurulduğunda, bu kontrol hayati önem taşıyor.

İkinci ve belki de en önemli sebep ise, dokunma anında parmak izi bırakılması. Bu sayede, eğer denetim sırasında memura yönelik bir saldırı gerçekleşirse veya olayla ilgili bir adli süreç başlatılırsa, polis memurunun o araçla temas ettiği kanıtlanabiliyor. Bu, soruşturmalar için önemli bir delil niteliği taşıyor.

Trafik kontrollerinde rutin hale gelen bu davranış, polislerin hem kendi güvenliklerini sağlamak hem de olası suçların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği dikkat çekici bir uygulama olarak öne çıkıyor.