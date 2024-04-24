Haberler



Bilgi



POMEM ücreti 2024: POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM banka bilgileri

POMEM ücreti 2024: POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM banka bilgileri 31. Dönem POMEM sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav ücretini ödemesi gerekiyor. Bu kapsamda POMEM sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak soruları gündeme geliyor. İşte POMEM sınav ücreti ve banka hesap bilgileri 2024!