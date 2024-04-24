POMEM ücreti 2024: POMEM sınav ücreti ne kadar, kaç TL? POMEM banka bilgileri

Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınavı için ön başvurular alındı.
Sınava giremeye hak kazanan lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımına ilişkin sınav başvuru ücreti ödeniyor.
Adaylar, belirlenen ücreti Polis Akademisi'nin yönlendirdiği bankalara yatırıyorlar.
Peki, 31. dönem POMEM sınavı ücreti ne kadar? POMEM sınav başvurusu kaç TL? POMEM ücreti nereye yatırılacak? İşte fiyat ve ödeme bilgileri...
POMEM sınav ücreti 2024
POMEM sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, 1.050,00 TL'lik sınav başvuru ücretini 18-25 Nisan tarihleri arasında ödeyecek.
Ödemeler Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi'nde bulunan “31. Dönem POMEM Giriş Sınavı” hesabına yatırmalıdır.
Ödeme Halkbank şubeleri, ATM'leri ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebilir.