Pompada fiyatlar değişti: İşte 16 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları...

Haber Merkezi
Benzin fiyatları, döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişim gösteriyor.
Ayrıca, vergi artışları da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.
Bugün, 16 Ocak 2025 itibarıyla motorin grubunda 1 lira 47 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarını yeniden güncelledi.
Peki, yeni fiyatlar ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 47.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 47.90 TL
LPG litre fiyatı: 26.42 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 48.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.32 TL