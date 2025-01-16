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Pompada fiyatlar değişti: İşte 16 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları...

Pompada fiyatlar değişti: İşte 16 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatları... Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1 lira 47 kuruş zam geldi. Vatandaşlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte 16 Ocak 2025 Perşembe benzin, motorin ve LGP fiyatları…