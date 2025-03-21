Raflardan acilen kaldırılıyor; Cheesecake içinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi
FDA, Amerika’da çok satan cheesecake markalarından birine toplatma kararı verdi.
KENNESAW firmasının yaptığı açıklamaya göre, yanlış etiketleme nedeniyle ürünlerde beyan edilmemiş ceviz bulundu.
ABD’de popüler olan Favorite Day™ Gourmet New York Style Cheesecake, yanlış etiketleme nedeniyle toplatılıyor.
Şirket bu tatlıları satın alan kişileri, satın aldıkları yere iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
“TÜKETMEYİN” ÇAĞRISI
14 Mart 2025’te bir müşteri şikayetiyle ortaya çıkan skandalda, Target markasının Favorite Day™ Gourmet New York Style Cheesecake ürünlerinde etiketinde belirtilmeyen ceviz tespit edildi.
FDA, bu ürünü satın alanların kesinlikle tüketmemesi gerektiğini duyurdu.
Parti kodu 25028A1 000039133 olan ürünler acilen toplatılıyor.