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Raflardan acilen kaldırılıyor; Cheesecake içinden bakın ne çıktı

Raflardan acilen kaldırılıyor; Cheesecake içinden bakın ne çıktı Popüler tatlı markasının cheesecake ürünlerinde yapılan incelemeler sonucu hile tespit edildi! Yetkililer, tüm ürünlerin acilen toplatılmasına karar verdi. Cheesecake satın alan tüketicilerin ürünleri iade etmeleri istendi.