Haberler



Bilgi



Raflardan bir bir kaldırılıyor! O markanın makarnalarında tehlike çanları çalıyor…

Raflardan bir bir kaldırılıyor! O markanın makarnalarında tehlike çanları çalıyor… Edaka marketlerinde satılan o makarna markası raflardan kalkıyor. Makarnaların içerdiği alerjen çölyak hastaları için tehlike alarmlarını yükseltiyor.