Raflardan bir bir kaldırılıyor! O markanın makarnalarında tehlike çanları çalıyor…

Son dönemlerde Almanya’da yaşanan geri çağırma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Tüketicilerin farkında olmaları gereken önemli bir nokta konusunda çağrılar yapıldı.
Almanya’da hizmet veren Edaka marketlerinde kendi markası olarak satışı yapılan makarnada alerjen tespit edildi.
Edaka’nın kendi markası olan Marktkauf zincirinde de bulunan “glutensiz spagetti” tehlike çanlarını çaldırdı.
Testler yapıldı...
Makarnanın üretici firması olan Spaichinger Nudelmacher, glüten intolenransı olan tüketicileri uyardı. Söz konusu ürünün tüketilmemesi konusunda uyarılar yapılırken aynı zamanda ürünler geri çağrıldı.
Ürün ambalajında yer alan “glutensiz spagetti” beyanına rağmen, ürün üzerinde yapılan testler sonucunda içerisinden glüten tespit edildi.
Testler sonucunda, ürünün çölyak hastalığı veya gluten intoleransı bulunan kişilerde semptom tetikleyici olabileceği belirlendi.