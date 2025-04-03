Raflardan kalkıyor! Ünlü çikolata markasında metal parçacıkları tespit edildi

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İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), Katalonya sağlık yetkililerinin Hızlı Bilgi Değişimi için Koordineli Sistem (SCIRI) aracılığıyla gönderdiği uyarı ile dikkat çekti.

Cronista'da yer alan haberine göre Katalonya sağlık yetkililerinin yapılan uyarıda, Choceur marka çikolatalarda metal parçaların bulunabileceği belirtildi.

ASESAN, bu potansiyel tehlike konusunda uyarıda bulunarak dikkatli olunması gerektiğini belirterek ürünlerin iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

RAFLARDAN KALKIYOR!

Yapılan incelemeler sonucunda ilgili ürünlerin ağızda yaralanmalara veya iç kanama gibi ciddi sağlık risklerine yol açabileceği belirtildi.

Geri çağırma, 24.10.2025 son kullanma tarihine sahip partiyi kapsadığı belirtildi. Ürün, Bavyera, Baden-Württemberg, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Thüringen ve Saarland eyaletlerinde ve Aldi Süd’ün online mağazasında satışa sunulmuştu.

Aldi Süd ve tedarikçi firma, ilgili partiyi piyasadan çekti. Şirketten yapılan açıklamada, “Kalite kontrolleri sırasında üründe metal yabancı cisim bulunabileceği tespit edildi. Tüketilmesi sağlık açısından risklidir,” denildi.

Ürünün dağıtımından sorumlu olan ALDI, mağazalarında ve web sitesi üzerinden müşterilerini bilgilendirerek yaşanan soruna açıklık getiriden söz konusu ürünü satın almış olan müşterilerinin ürünleri iade etmeleri istenildi.