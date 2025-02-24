Ramazan ayı yardımı başladı: Başvurana 2 bin TL ödeme yapılıyor

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere, geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği sağlanacağı belirtilmişti.

Söz konusu destekler arasına Ramazan ayı boyunca 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL nakit desteğinde eklendiği duyuruldu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ise söz konusu Ramazan desteği adımıyla birlikte yardımların toplam büyüklüğünün ise 200 milyon TL olacağını duyurdu.

2 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Ramazan ayı boyunca yapılacak destek ödemesi hakkında yapılan duyuruda ise, “Ramazan’da 100 bin ihtiyaç sahibi aileye 2 bin TL destek sunacağız. Ramazan birliğin, beraberliğin dayanışmanın ayıdır. İBB her zaman yanınızda” ifadeleri kullanıldı.

İBB tarafından sağlanacak Ramazan desteği, ihtiyaç durumu tespit edilen ve gerekli koşullara sahip vatandaşlara verilecek.

Söz konusu desteğe yönelik başvuru tarihi, yöntemi ve şartlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. SEDEP kapsamında yer alan geçim sofra desteği, evlilik desteği ve yeni doğan desteği başvuru işlemleri sosyardim.ibb.gov.tr adresinden alındığı biliniyor.