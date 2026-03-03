Lamine Yamal tarzını tazeledi: İşte yeni saçları

Barcelona’nın 18 yaşındaki altın çocuğu Lamine Yamal için dur durak yok.

Geçtiğimiz hafta sonu Spotify Camp Nou'da Villarreal ağlarını üç kez havalandırarak unutulmaz bir geceye imza atan genç yıldız, futbol kariyerindeki bu büyük çıkışı şimdi de yeni tarzıyla taçlandırdı.

Sahadaki profesyonelliğini saha dışındaki tarzıyla birleştiren Yamal, kuaför koltuğundan yayınladığı son fotoğrafıyla hayranlarından tam not aldı.

YENİ SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Genç yıldız, Instagram hesabından kuaförde ayna karşısında verdiği pozla takipçilerini heyecanlandırdı.

Yeni saç modeliyle objektiflere yansıyan Yamal, paylaşımını yaptıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeniyle karşılandı. İşte o kare: