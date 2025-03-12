Ramazan pidesi bakın neden diğer aylarda satılmıyor...

Yağmur Uçar

Ramazan pidesi, iftar sofralarının vazgeçilmezi olarak kabul edilir.

Ramazan ayının manevi atmosferine ve kültürel geleneklerine ait olduğu için yılın sadece bu özel döneminde yapılır.

Vatandaşlar, 11 ay boyunca yolunu gözledikleri Ramazan ile birlikte pideye kavuşur. 30 gün boyunca sokakla pide kokar, sofralarda pide bölüşülür.

Peki; Ramazan pidesi bu kadar sevilmesine rağmen neden diğer aylarda satılmaz? İşte yanıtı...

Ramazan pidesi, özel bir yapım tekniği gerektirir. Hamurun hazırlanışı, şekil verilmesi ve pişirilmesi farklıdır.

Üretim süreci daha zahmetli olduğu için fırınlar, bu emeği Ramazan dönemine yoğunlaştırır.

Aynı zamanda kekli ve kenarları ekstra işçilik ve zaman istiyor. Bu da seri üretimi zorlaştırıyor.

Ramazan dışında farklı çeşitlerde ekmekler (lavaş, somun, kepekli ekmek gibi) tüketildiği için pideye olan ihtiyaç azalır.