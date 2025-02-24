Ramazan'ın en popüler buzluk yemeği! Herkes poşet poşet atıyor...

Yağmur Uçar

Buzluk hazırlığı, zamanınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur ve Ramazan ayında daha az vakit kaybetmenizi sağlar.

Özellikle et, sebze ve bakliyat gibi malzemeleri uygun şekilde saklamak, oruç boyunca hem sağlıklı hem de ekonomik beslenmenizi sağlar.

Buzluğunuzdaki çeşitler sayesinde, her gün aynı yemeği yapmaktan da kaçınmış olursunuz.

İşte şimdiden buzluğa atabileceğiniz yemek önerileri...

Mercimek çorbası gibi çorbaları önceden pişirip, porsiyonlar halinde dondurabilirsiniz. İftar ve sahurda hızlıca ısıtarak tüketebilirsiniz.

Ispanaklı, peynirli veya kıymalı börekler hazırlayıp, pişirmeden önce buzlukta saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda pişirebilirsiniz. Aynı şekilde poğaçalar da dondurulabilir.

Köfte ya da şiş kebap hazırlayıp, şekil vererek buzlukta saklayabilirsiniz. İftar için pratik ve lezzetli bir seçenek olur.

Kadayıf ya da sütlü tatlılar gibi tarifleri de önceden hazırlayıp dondurabilirsiniz.

Ramazan boyunca iftar ve sahurda salatalarda kullanmak üzere sebzeleri önceden doğrayıp, buzlukta saklayabilirsiniz. Örneğin; bezelye, brokoli, havuç gibi sebzeler dondurulabilir.

Zeytinyağlı enginar veya fırında karnabahar gibi yemekleri de pişirip buzlukta saklayabilirsiniz.