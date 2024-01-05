Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague’in 19. haftasında Anadolu Efes, Real Madrid’e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin detayları basketbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın kanalı…

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin heyecan dolu 19. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'e deplasmanda konuk olacak.

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alan lacivert-beyazlı takım, Real Madrid karşısında zorlu bir mücadele verecek.

Real Madrid ise bu sezona oldukça güçlü bir performansla başladı. 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunan İspanya temsilcisi, ligin en üst sırasında yer alıyor.

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadelelerden biri haline geldi.

Bu zorlu mücadele, hem takımların Avrupa'daki konumları açısından kritik bir karşılaşma olacak hem de basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Peki, Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Real Madrid - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak olan Real Madrid - Anadolu Efes maçı bu akşam 22:45’te başlayacak. Karşılaşma, S Sport’tan canlı yayınlanacak.