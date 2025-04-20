Renault ve Citroen’e rakip çıktı! A101’e sıfır araç geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

A101 teknoloji meraklılarını bu hafta yine heyecanlandıracak. 24 Nisan’dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda bu kez sıfır kilometre bir elektrikli araç yer alıyor.

Volta markasına ait EV1 model elektrikli mini araba, A101 raflarında yeniden boy göstermeye hazırlanıyor.

Şehir içi kullanım için oldukça ideal olan bu kompakt araç, 45 km/s azami hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla yaklaşık 63 kilometre yol gidebiliyor.

Aracın 4.7 inçlik TFT ekranı, Bluetooth bağlantı özelliği ve iki hoparlörlü ses sistemi gibi teknolojik donanımları da bulunuyor.

Konfor ve güvenlik detayları da atlanmamış: LED ön farlar, sunroof, buğu giderme sistemi, disk hidrolik frenler, USB girişi ve akıllı anahtar ile uzaktan kontrol sistemi gibi özelliklerle donatılan EV1 modeli, 229.990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

İşte aracın özelliklerinin detayları: