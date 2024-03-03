Rendeniz köreldiyse bunu deneyin! Sürtünce jilet oluyor... Mutfakların pratik gereçlerinden rende, aşınmaya maruz kaldığından zamanla körelebilir. Rendenizi ilk günkü gibi kesin hale getirmenin formülü haberimizde...

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Yiyecekleri ince dilimler ya da toz hâline getirmek için kullanılan bir mutfak eşyası olan rende, zamanla keskinliğini kaybeder.

Körelen ve istediğiniz gibi rendelemeyen bu aleti çöpe atmak yerine kurtarabilirsiniz.

Çok basit bir yöntem ile rendeniz ilk günkü kadar keskin olacak.

İşte yapmanız gereken...

Keskinliğini kaybeden rendelerinizi bir alüminyum folyo yardımı ile düzeltin.

İlk olarak alüminyum folyoyu top haline getirerek rendenin bıçaklarına sürtün. Daha sonra sirke ile rendeyi dezenfekte edin.

İşte jilet gibi keskin rendeniz hazır...