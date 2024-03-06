Resimde gizlenen domuzu yalnızca gözü keskin olanlar fark edebilir! 7 saniyeniz var... Bu zeka oyununda palyaço resminde bir domuz saklanıyor. Süper bir görüşünüz varsa, gizli hayvanı anında fark edebileceksiniz. Yalnızca 7 saniyeniz var.

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Zekanızı geliştirmeye ne dersiniz?

Zeka oyunları tam da bunun için mükemmel bir seçenek!

Beyninizi zinde tutmanın ve yanal düşünme becerilerinizi geliştirmenin keyifli bir yolu olan bu oyunlar, aynı zamanda eğlenceli bir zaman geçirmenizi sağlar.

Üstelik, bir bulmacayı çözmek, pastanın en lezzetli kısmı olan kirazı yemek gibi keyif vericidir.

Hazır mısınız? Çünkü size, beyninizle dans edeceğiniz bir zeka oyunu sunuyoruz. Gözleriniz açık, düşünceleriniz hazır olsun.

Yukarıdaki resimde iki palyaçoyu görebilirsiniz.

Palyaçolar bir çeşit arenada duruyor ve içlerinden biri yürekten ağlıyor. Soldaki palyaço sağdakini okşayarak ona her şeyin yoluna gireceğini söylüyor.

Bu beyin bulmacasına daha yakından bakarsanız, bu resimde tuhaf bir şeyin gizlendiğini fark edeceksiniz.

Palyaçoların arasında bir yerde bir domuz saklanıyor ve gizli hayvanı 7 saniye içinde tespit etmek artık sizin göreviniz. Bunu yapabilir misin?

Henüz bulamadıysanız, çözümü aşağıda verdik: