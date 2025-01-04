Resmen tarih oluyor: Artık benzin kullanılmayacak

Haber Merkezi

Norveç, sürdürülebilir ulaşım hedeflerinde dünya liderliğini perçinlemeye devam ediyor.

2024 yılı boyunca satılan yeni araçların yüzde 88,9’unun tamamen elektrikli olduğu açıklandı.

Norveç Yol Federasyonu (OFV), bu oranla Norveç’in elektrikli araç devriminde çığır açtığını duyurdu.

Bir önceki yıl yüzde 82,4 olan elektrikli araç satış oranı, kısa bir sürede büyük bir sıçrama yaşadı.

Norveç, 2025’te yollara yalnızca elektrikli araçların çıkması hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

BENZİNLİ VE DİZEL ARAÇLAR TARİHE KARIŞACAK

2024 yılında Tesla, en çok tercih edilen marka olarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Volkswagen ve Toyota ise Tesla’nın ardından listede güçlü bir şekilde yer aldı.

Daha dikkat çekici bir gelişme ise Çin menşeli elektrikli araçların yükselişi oldu. Çin yapımı araçlar, Norveç pazarındaki yeni araç satışlarının yüzde 10’una yakın bir kısmını oluşturdu.

Norveç Elektrikli Araç Derneği Başkanı Christina Bu, bu trendin ülkenin çevre dostu politikalarıyla uyumlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Norveç, benzinli ve dizel motorlu otomobilleri yeni otomobil pazarından büyük ölçüde silen dünyadaki ilk ülke olacak.”

2024 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araçlar, yalnızca benzinle çalışan araçları trafikte geride bıraktı. Aralık ayı verilerine göre, elektrikli araçlar tüm araçların yüzde 28’inden fazlasını oluştururken, dizel araçlar hala liderliğini koruyor.

Ancak, uzmanlar birkaç yıl içinde elektrikli araçların toplam araç parkındaki payının yüzde 50’ye ulaşacağını öngörüyor.

Norveç, önümüzdeki üç yıl içinde yakıt pompaları kadar şarj istasyonu inşa etmeyi hedefliyor.

Elektrikli araç kullanıcıları, kış aylarında soğuk havanın şarj sürelerini uzattığını kabul etse de, çevreye olan katkılar ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle bu yeni ulaşım teknolojisinden memnun.