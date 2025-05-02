Resmi Gazete’de yayımlandı: KDV muafiyeti geldi! 2028’e kadar muaf olacaklar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yatırımcılara sevindirici haber geldi. Devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikası gibi Hazine tarafından ihraç edilen yatırım araçlarında uygulanan yüzde 0 stopaj oranının süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

Böylece yatırımcılar, belirtilen tarihe kadar bu araçlardan elde ettikleri gelirler üzerinden vergi ödemeyecek.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı, yatırımcılara nefes aldırırken, aynı zamanda sermaye piyasalarının da canlanmasını hedefliyor.

Karara göre, Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazançlara da vergi muafiyeti devam edecek.

SON TARİH 31 ARALIK 2028!

Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca imalat sanayi ve turizm sektörlerine yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında uygulanan KDV istisnası da uzatıldı.

Yeni karar kapsamında, imalat sanayisi ile turizme dair yatırım teşvik belgesi sahibi olan mükelleflerin belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları, 31 Aralık 2028'e kadar, katma değer vergisinden müstesna olmaya devam edecek.