Resmi Gazete’de yayımlandı! Emekli maaşı, kredi ve burs ödemelerinde artık o kartlar kullanılacak

Haber Merkezi

Resmi Gazete’den yayımlanan karara göre kamu kurumlarının tüm ödeme işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanımı zorunlu hale geldi.

Türkiye’deki kamu kurumları tarafından yapılan harcamalarda, emekli maaşı, sosyal yardım ödemelerinde, öğrencilere yapılan burs ve kredi ödemelerinde, esnafa verilen desteklerde artık TROY kartların kullanımına geçildi.

16 Ocak 2025 tarihi itibari ile geçerli olan düzenlemeyle birlikte kamu bankalarının yaptığı tüm protokoller, yeni kurallar doğrultusunda yenilenecek. Bununla birlikte, kamu kurumları​ ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıyı kullanmaya başlayacak.

TROY KART VERİLECEK

Bu kapsamda banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar tarafından vatandaşlara TROY kart verilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğunun altı çizildi.

Aynı zamanda yerli kart sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ekonomik kaynakların yurt içinde kalması da hedeflendi.