Haberler



Bilgi



Resmi uyarı az önce geldi! Felaket yola çıktı: Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir önlemini alsın...

Resmi uyarı az önce geldi! Felaket yola çıktı: Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir önlemini alsın... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı kapsamında yurdun Kuzeybatı bölgesi için fırtınaya dikkat çekildi. Bölgedeki iller çatı uçması ve direk devrilmesi gibi tehlikelere karşı uyarıldı.