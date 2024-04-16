Resmi uyarı az önce geldi! Felaket yola çıktı: Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir önlemini alsın...

ensonhaber.com
Güneşin yüzünü gösterdiği haftalarda bir yandan bahar yaşanırken zaman zaman değişiklikler de olabiliyor.
Bayram sonrası sıcak günler yaşayan Türkiye'de batı illerine uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda Kuzeybatı bölgesine dikkat çekti.
Fırtına yolda
Salı akşamından itibaren başlaması beklenen fırtınanın Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'e etkileyeceği öngörülüyor.
Bu kapsamda çarşamba akşamına kadar çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi gibi durumlara önlem alınması gerekiyor.